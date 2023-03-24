В Одессе снизилась заболеваемость туберкулезом

Защититься поможет вакцина

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Сегодня в Гуманитарном центре Приморского района провели акцию по безвозмездному тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты и скрининговое анкетирование по туберкулезу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Несмотря на военное положение, в Одессе в 2022 году зафиксировано снижение общей заболеваемости туберкулезом на 33,4% по сравнению с предыдущим годом. Заболеваемость туберкулезом легких с деструкцией среди впервые выявленных больных за последний год снизилась на 35,5%. Также отмечается тенденция к снижению заболеваемости коинфекцией туберкулез-ВИЧ и показателем больных с бактериовыделением", — говорится в сообщении.

Вакцинация спасает

Туберкулез является серьезной болезнью, которая может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Однако, к счастью, вакцинация является эффективным и безопасным методом профилактики туберкулеза и его генерализованных форм.

Прививка от туберкулеза, проводимая вакциной БЦЖ, дает детям защиту от первых дней их жизни. Если вакцинация БЦЖ не была проведена в роддоме, рекомендуется как можно скорее наверстать ее в детской поликлинике.

Симптомы туберкулеза

Ранними симптомами туберкулеза могут быть длительный кашель, повышение температуры, уменьшение веса, утомляемость, слабость и другие. В случае выявления таких симптомов следует обратиться к своему семейному врачу. Если есть подозрение на туберкулез, пациента направят в областной центр социально значимых заболеваний для углубленной диагностики.

Больным туберкулезом предоставляется бесплатное лечение современными препаратами. При соблюдении схемы лечения есть возможность полного выздоровления.

Напомним, в Украине с апреля все рецептурные медицинские препараты в аптеках будут отпускаться по электронному рецепту. Таким образом, Минздрав усилит контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках.