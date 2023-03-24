В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз

Захиститись допоможе вакцина

24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Сьогодні в Гуманітарному центрі Приморського району провели акцію з безоплатного тестування на ВІЛ та вірусні гепатити та скринінгове анкетування з питань туберкульозу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Попри воєнний стан, в Одесі у 2022 році зафіксовано зниження загальної захворюваності на туберкульоз на 33,4%, порівняно з попереднім роком. Захворюваність на туберкульоз легень з деструкцією серед вперше виявлених хворих за останній рік знизилася на 35,5%. Також відзначається тенденція до зниження захворюваності на коінфекцію туберкульоз-ВІЛ та показника хворих з бактеріовиділенням", — йдеться в повідомленні.

Вакцинація рятує

Туберкульоз є серйозною хворобою, яка може призвести до важких наслідків для здоров'я. Проте, на щастя, вакцинація є ефективним та безпечним методом профілактики туберкульозу та його генералізованих форм.

Щеплення від туберкульозу, яке проводиться вакциною БЦЖ, надає дітям захист від перших днів їх життя. Якщо вакцинація БЦЖ не була проведена в пологовому будинку, рекомендується якнайшвидше надолужити її в дитячій поліклініці.

Симптоми туберкульозу

Ранніми симптомами туберкульозу можуть бути тривалий кашель, підвищення температури, зменшення ваги, втомлюваність, слабкість та інші. У разі виявлення таких симптомів потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо є підозра на туберкульоз, пацієнта направлять до обласного центру соціально значущих хвороб для поглибленої діагностики.

Хворим на туберкульоз надається безплатне лікування сучасними препаратами. При дотриманні схеми лікування є можливість повного одужання.

Нагадаємо, в Україні з квітня всі рецептурні медичні препарати в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом. У такий спосіб МОЗ посилить контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках.