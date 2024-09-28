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В Одессе снова не будет света — когда ждать возобновления электроснабжения

28 сентября 2024 09:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Кто из одесситов останется без света сегодня, 27 сентября — список адресов
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 сентября, из-за ремонтных работ ДТЭК абоненты южной распределительной электросети остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • ул. 9-я линия на жилом массиве, 11-18а,
  • ул. 10-я линия на жилом массиве, 4-18,
  • ул. 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
  • ул. 12-я линия на жилом массиве, 14-18,
  • ул. Керченская, 101-131,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • ул. Капитана Кузнецова, 92-102.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • ул. Китобойная, 18-92а,
  • ул. С. Шелухина, 1а-33а,
  • ул. Планетно, 38а, 38б,
  • ул. Черниговская, 2б-8,
  • пер. Климовича (пер. 1-й Александра Невского), 2-8,
  • пер. Чеховского (пер. 2-й Александра Невского), 1-8,
  • пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Александра Невского), 2-7а,
  • пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Александра Невского), 3-7г,
  • пер. Славы, 4, 7-10.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

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