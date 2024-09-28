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В Одесі знову не буде світла — коли чекати на відновлення електропостачання

28 вересня 2024 09:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні, 27 вересня — список адрес
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК абоненти південної розподільчої  електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,
  • вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
  • вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • вул. Капітана Кузнєцова,  92-102. 

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ: 

  • вул. Китобійна, 18-92а,
  • вул. С. Шелухина, 1а-33а,
  • вул. Планетна, 38а, 38б,
  • вул. Чернігівська, 2б-8,
  • пров. Климовича (пров. 1-й Олександра Невського), 2-8,
  • пров. Чехівського (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8,
  • пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Олександра Невського), 2-7а,
  • пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Олександра Невського), 3-7г,
  • пров. Слави, 4, 7-10. 

Роботи до 19:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні зростуть ціни на електроенергію з 1 жовтня.

Також ми писали, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.

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