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В Одессе растет количество новых предприятий

27 мая 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе растет количество новых предприятий
Владимир Фролов на брифинге. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В первом квартале текущего года на территории Одесской области значительно вырос объем предпринимательской активности. В Одессе было зарегистрировано более 600 новых предприятий. Этот рекордный показатель состоит из 313 новых юридических лиц и остальных физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Владимир Фролов.

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В настоящее время на территории Одесской области успешно функционирует 136,1 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество включает 105,4 тысяч физических лиц-предпринимателей, почти 30 тысяч малых предприятий и 843 средних предприятия.

"Больше всего в регионе субъектов малого и среднего бизнеса — это оптовая и розничная торговля — 41%. Информация и телекоммуникации — 8.7%, операции с недвижимым имуществом — 7%, профессиональной, научной и технической деятельности — почти 6%, транспорта — 5.5 % и почти 5% - это сельское хозяйство", — отметил Владимир Фролов.

Промышленность, гостинично-ресторанный бизнес, административные услуги и строительство составляют менее 5% от общего числа зарегистрированных предприятий.

В то же время, предпринимательская активность также принесла значительный налоговый прирост. В январе-апреле 2023 года малые и средние бизнесы уплатили шесть миллиардов гривен налогов в бюджеты на всех уровнях. Этот факт свидетельствует о важной роли малого и среднего бизнеса в экономическом развитии Одесской области.

В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрели тарифы, касающиеся распределения электроэнергии для подавляющего большинства облэнерго. Эксперты оценили последствия такого шага для бизнеса.

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