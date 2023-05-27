В Одесі зростає кількість нових підприємств

Володимир Фролов на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Протягом першого кварталу поточного року на території Одеської області значно зріс обсяг підприємницької активності. В Одесі було зареєстровано понад 600 нових підприємств. Цей рекордний показник складається з 313 нових юридичних осіб та решти — фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Володимир Фролов.

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Наразі на території Одеської області успішно функціонує 136,1 тисячі суб'єктів малого і середнього бізнесу. Загальна кількість включає 105,4 тисячі фізичних осіб-підприємців, майже 30 тисяч малих підприємств і 843 середніх підприємства.

"Найбільше в регіоні суб’єктів малого та середнього бізнесу – це оптова та роздрібна торгівля – 41%. Інформація та телекомунікації — 8.7%, операції з нерухомим майном – 7%, професійної, наукової та технічної діяльності — майже 6%, транспорту — 5.5% та майже 5% — це сільське господарство", — зазначив Володимир Фролов.

Промисловість, готельно-ресторанний бізнес, адміністративні послуги та будівництво становлять менш як 5% від загальної кількості зареєстрованих підприємств.

Водночас підприємницька активність також принесла значний податковий приріст. Протягом січня-квітня 2023 року малі та середні бізнеси сплатили шість мільярдів гривень податків до бюджетів на всіх рівнях. Цей факт свідчить про вагому роль малого і середнього бізнесу в економічному розвитку Одеської області.

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