На юге Украины раздается воздушная тревога — регион под угрозой удара с моря

Пуск ракеты "Калибр" с ракетного катера "Вышний Волочек". Фото иллюстративное: росСМИ

В Одесской и Николаевской областях вечером, 26 апреля, раздается воздушная тревога. Сообщается о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Как сообщается, одна из ракет летит в Николаевскую область. Остальные три двигаются по северо-западному направлению.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.

Раздавались сирены и в четверг, 25 апреля: Украине угрожала опасность из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31.