На юге Украины раздается воздушная тревога — регион под угрозой удара с моря
В Одесской и Николаевской областях вечером, 26 апреля, раздается воздушная тревога. Сообщается о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, одна из ракет летит в Николаевскую область. Остальные три двигаются по северо-западному направлению.
По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, ранее тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.
Раздавались сирены и в четверг, 25 апреля: Украине угрожала опасность из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31.
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