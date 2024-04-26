Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На юге Украины раздается воздушная тревога — регион под угрозой удара с моря arrow

На юге Украины раздается воздушная тревога — регион под угрозой удара с моря

26 апреля 2024 22:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На юге Украины раздается воздушная тревога — регион под угрозой удара с моря
Пуск ракеты "Калибр" с ракетного катера "Вышний Волочек". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской и Николаевской областях вечером, 26 апреля, раздается воздушная тревога. Сообщается о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

потрепанная трёх
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Как сообщается, одна из ракет летит в Николаевскую область. Остальные три двигаются по северо-западному направлению.

воздушная тревога одесса
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 23:08 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

воздушная тревога украина
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.

Раздавались сирены и в четверг, 25 апреля: Украине угрожала опасность из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31.

Украина
Одесская область
Николаевская область
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри