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На півдні України лунає повітряна тривога — регіон під загрозою удару з моря

26 квітня 2024 22:54
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Ілля Рябінін
редактор
На півдні України лунає повітряна тривога — регіон під загрозою удару з моря
Пуск ракети "Калібр" з ракетного катера "Вишній Волочок". Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одеській та Миколаївській областях увечері, 26 квітня, лунає повітряна тривога. Повідомляється про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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повтіряна триовга
Скриншот допису ПС ЗСУ

Як повідомляється, одна з ракет летить на Миколаївську область. Інші три рухаються північно-західним напрямком. 

повітряна тривога одеса
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 23:08 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

повітряна тривога україна
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше тактична авіація ПКС РФ випустила КАБи у бік Харківської області, внаслідок чого у регіоні пролунала повітряна тривога.

Лунали сирени й у четвер, 25 квітня: Україні загрожувала небезпека через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31.

Україна
Одеська область
Миколаївська область
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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