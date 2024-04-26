На півдні України лунає повітряна тривога — регіон під загрозою удару з моря

Пуск ракети "Калібр" з ракетного катера "Вишній Волочок". Фото ілюстративне: росЗМІ

В Одеській та Миколаївській областях увечері, 26 квітня, лунає повітряна тривога. Повідомляється про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Як повідомляється, одна з ракет летить на Миколаївську область. Інші три рухаються північно-західним напрямком.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 23:08 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше тактична авіація ПКС РФ випустила КАБи у бік Харківської області, внаслідок чого у регіоні пролунала повітряна тривога.

Лунали сирени й у четвер, 25 квітня: Україні загрожувала небезпека через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31.