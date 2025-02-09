Чудо в Одесской области - преждевременно рожденный мальчик выжил

Врачи во время операции. Фото: Одесская областная детская клиническая больница

В Одесской области медики спасли преждевременно родившегося мальчика, который появился на свет на 29 неделе беременности. Младенец, который нуждался в немедленной помощи, пережил сложную операцию, и теперь его состояние стабильно улучшается.

Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

Читайте также:

Сообщение врача. Фото: скриншот

В Одесской области спасли младенца

Известно, что мальчик родился с весом всего 1,5 кг вместо 3 кг, как это обычно бывает на этом этапе развития. Из-за несовершенства организма новорожденный нуждался в немедленной медицинской помощи, и сразу был переведен в отделение реанимации.

"По результатам комплексного обследования, у мальчика были выявлены проблемы с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Одной из самых серьезных проблем стал открытый артериальный проток большого размера, который является распространенной проблемой у преждевременно рожденных детей", — написал врач, который проводил операцию.

По его словам, обычно после рождения эта коммуникация между аортой и легочной артерией должна закрываться, но у таких детей это может не произойти, что нарушает нормальную работу сердца и легких.

Новорожденный мальчик. Фото: Одесская областная детская клиническая больница

Мальчика оперировали в возрасте 10 дней

Ребенка прооперировали в возрасте 10 дней, когда его вес составлял всего 1,2 кг. Операция по перевязыванию открытого артериального протока прошла успешно. Через 8 дней после хирургического вмешательства состояние мальчика начало улучшаться. Теперь, по информации медиков, младенец дышит самостоятельно, и сердечно-сосудистая система функционирует нормально. Врачи ждут устойчивый набор веса.

Напомним, Кабмин Украины вернул денежную компенсацию стоимости единовременного пособия за "Пакет малыша". Так что теперь у родителей не будет проблем с получением выплат. Также мы рассказывали, сколько в Украине выплачивают родителям за рождение детей.