Чудо на Одещині - передчасно народжений хлопчик вижив

Лікарі під час операції. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

В Одеській області медики врятували передчасно народженого хлопчика, який з'явився на світ на 29 тижні вагітності. Немовля, яке потребувало негайної допомоги, пережило складну операцію, і тепер його стан стабільно покращується.

Про це повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

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Допис лікаря. Фото: скриншот

В Одеській області врятували немовля

Відомо, що хлопчик народився з вагою всього 1,5 кг замість 3 кг, як це зазвичай буває на цьому етапі розвитку. Через недосконалість організму новонароджений потребував негайної медичної допомоги, і відразу був переведений до відділення реанімації.

"За результатами комплексного обстеження, у хлопчика були виявлені проблеми з нервовою, серцево-судинною та травною системами. Однією з найсерйозніших проблем стала відкрита артеріальна протока великого розміру, яка є поширеною проблемою у передчасно народжених дітей", — написав лікар, який проводив операцію.

За його словами, зазвичай, після народження ця комунікація між аортою та легеневою артерією повинна закриватися, але у таких дітей це може не статися, що порушує нормальну роботу серця та легень.

Новонароджений хлопчик. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

Хлопчика оперували у віці 10 днів

Дитину прооперували у віці 10 днів, коли його вага становила всього 1,2 кг. Операція з перев'язування відкритої артеріальної протоки пройшла успішно. Через 8 днів після хірургічного втручання стан хлопчика почав покращуватися. Тепер, за інформацією медиків, немовля дихає самостійно, і серцево-судинна система функціонує нормально. Лікарі чекають на стійкий набір ваги.

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