В Одесской области объявлена воздушная тревога — есть угроза БпЛА
В Одесской области раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" — говорится в сообщении.
В свою очередь глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях.
Кроме того, в Воздушных Силах сообщали и о "шахедах", летящих с оккупированной территории Херсонской области в направлении Николаевской области.
Обновлено 20:32. В ведомстве добавили, что сейчас вражеские ударные дроны, которые были зафиксированы в Николаевской области, движутся в направлении Кировоградской.
Напомним, ранее в Украине была угроза применения ракетного вооружения для Полтавской области.
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