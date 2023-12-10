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В Одесской области объявлена воздушная тревога — есть угроза БпЛА

10 декабря 2023 20:21
обновлено: 20:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесской области объявлена воздушная тревога — есть угроза БпЛА
Оккупант запускает дрон. Иллюстративное фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Одесской области раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" — говорится в сообщении.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

В свою очередь глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram Олега Кипера

Кроме того, в Воздушных Силах сообщали и о "шахедах", летящих с оккупированной территории Херсонской области в направлении Николаевской области.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено 20:32. В ведомстве добавили, что сейчас вражеские ударные дроны, которые были зафиксированы в Николаевской области, движутся в направлении Кировоградской.

загроза безпілотників
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, ранее в Украине была угроза применения ракетного вооружения для Полтавской области.

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