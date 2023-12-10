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В Одеській області оголошена повітряна тривога — є загроза БпЛА

10 грудня 2023 20:21
оновлено: 20:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Одеській області оголошена повітряна тривога — є загроза БпЛА
Окупант запускає дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" — йдеться у повідомленні.

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Своєю чергою голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram Олега Кіпера

Крім того, у Повітряних Силах повідомляли й про "шахеди", які летять з окупованої території Херсонищини у напрямку Миколаївської області. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 20:32. У відомстві додали, що наразі ворожі ударні дрони, які були зафіксовані у Миколаївській області, рухаються в напрямку Кіровоградщини.

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, раніше в Україні була загроза застосування ракетного озброєння для Полтавської області.

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