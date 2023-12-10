В Одеській області оголошена повітряна тривога — є загроза БпЛА
В Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Увага! Рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.
Крім того, у Повітряних Силах повідомляли й про "шахеди", які летять з окупованої території Херсонищини у напрямку Миколаївської області.
Оновлено 20:32. У відомстві додали, що наразі ворожі ударні дрони, які були зафіксовані у Миколаївській області, рухаються в напрямку Кіровоградщини.
Нагадаємо, раніше в Україні була загроза застосування ракетного озброєння для Полтавської області.
Читайте Новини.LIVE!