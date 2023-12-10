В Одеській області оголошена повітряна тривога — є загроза БпЛА

Окупант запускає дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо станом на зараз

"Увага! Рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Своєю чергою голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.

Скриншот допису з Telegram Олега Кіпера

Крім того, у Повітряних Силах повідомляли й про "шахеди", які летять з окупованої території Херсонищини у напрямку Миколаївської області.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 20:32. У відомстві додали, що наразі ворожі ударні дрони, які були зафіксовані у Миколаївській області, рухаються в напрямку Кіровоградщини.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, раніше в Україні була загроза застосування ракетного озброєння для Полтавської області.