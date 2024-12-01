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В Одесской области отравилась женщина и двое детей

1 декабря 2024 12:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отравление угарным газом в Балте: госпитализирована мать и двое детей
Медики возле пациента. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Подольском районе из-за вероятной неисправности отопительной печи госпитализировали женщину и двоих детей. Предварительный диагноз — отравление угарным газом.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Угарным газом отравилась мать и дети

По информации спасателей, сегодня ночью в городе Балта в районную больницу в состоянии средней тяжести была доставлена женщина 1984 года рождения и две девочки, 2018 и 2014 годов рождения. Как сообщил дежурный фельдшер, пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом — отравление угарным газом. При осмотре дома признаки пожара или открытого горения не обнаружены. Вероятной причиной инцидента стала неисправность отопительной печи.

В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Местные власти и службы призывают жителей тщательно проверять исправность отопительных систем во избежание подобных случаев.

Как уберечься от отравления угарным газом

Угарный газ — незаметный, без цвета и запаха — он может не только наносить значительный вред здоровью, но даже унести жизнь.
Чтобы избежать беды, соблюдайте эти правила:

  • Никогда не пользуйтесь генераторами в помещениях.
  • Не оставляйте газовые приборы без присмотра.
  • Для обогрева дома используйте только те приборы, которые предназначены для этого.
  • Регулярно проверяйте газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы.
  • В квартире с печным отоплением — всегда открывайте заслонку в печке или камине.
  • Всегда проветривайте помещение, если у них есть газовые приборы.

Напомним, в Тернопольской области в конце октября многодетная семья отравилась дикорастущими грибами, один ребенок скончался. Также американская разведка рассказала об отравлении экспрезидента Украины Виктора Ющенко в 2004 году, когда он баллотировался на пост главы государства.

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