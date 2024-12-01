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В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

1 грудня 2024 12:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Отруєння чадним газом у Балті: госпіталізовано матір і двох дітей
Медики біля пацієнтки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Подільському районі через ймовірну несправність опалювальної печі госпіталізували жінку та двох дітей. Попередній діагноз — отруєння чадним газом.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Чадним газом отруїлась матір та діти

За інформацією рятувальників, сьогодні вночі у місті Балта до районної лікарні в стані середньої тяжкості було доставлено жінку 1984 року народження та двох дівчаток, 2018 та 2014 років народження. Як повідомив черговий фельдшер, постраждалих госпіталізували з попереднім діагнозом — отруєння чадним газом. Під час огляду будинку ознак пожежі чи відкритого горіння не виявлено. Ймовірною причиною інциденту стала несправність опалювальної печі.

Наразі лікарі надають необхідну допомогу постраждалим. Місцева влада та служби закликають мешканців ретельно перевіряти справність опалювальних систем, щоб уникнути подібних випадків.

Як вберегтись від отруєння чадним газом

Чадний газ — непомітний, без кольору та запаху — він може не лише завдавати значної шкоди здоров’ю, а навіть і забрати життя. 
Щоб уникнути біди дотримуйтесь цих правил:

  • Ніколи не користуйтесь генераторами  в приміщеннях.  
  • Не залишайте увімкненими газові прилади без нагляду.
  • Для обігріву оселі використовуйте лише ті прилади, які для цього призначені. 
  • Регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність.
  • У помешканні з пічним опаленням — завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
  • Завжди провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади.

Нагадаємо, у Тернопільській області наприкінці жовтня багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами, одна дитина померла. Також американська розвідка розповіла про отруєння експрезидента України Віктора Ющенка у 2004 році, коли він балотувався на пост глави держави.

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