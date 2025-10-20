Взрывы в Одесской области 20 октября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Одесской области были слышны прямо сейчас, в ночь на 20 октября. Россияне атакуют регион дронами, также военные фиксировали пуски баллистики.

Об этом в Telegram сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одесской области в ночь на 20 октября

"Враг продолжает атаку беспилотниками! Всем внимательно!", — написал Кипер в 00:03.

Накануне он писал, что вражеские дроны из акватории Черного моря движутся в направлении Одесской области.

Кроме того, в 23:56 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. После этого они зафиксировали в Одесской области скоростную цель.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что в субботу, 18 октября, россияне атаковали Запорожскую область. В частности, в Пологовском районе авиабомбы РФ нанесли мощный удар по населенному пункту Долинка. Из-за вражеского обстрела были разрушены частные дома, административное помещение и здание детсада.

Также мы писали, что враг в субботу атаковал Сумскую область. Россияне ударили дроном по одной из заправочных станций.