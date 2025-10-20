Вибухи в Одеській області 20 жовтня

В Одеській області прогриміли вибухи — що сталося
Вибухи в Одеській області було чути прямо зараз, в ніч проти 20 жовтня. Росіяни атакують регіон дронами, також військові фіксували пуски балістики.
Про це у Telegram повідомляють глава Одеської ОВА Олег Кіпер і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одеській області в ніч проти 20 жовтня
"Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!", — написав Кіпер о 00:03.
Напередодні він писав, що ворожі дрони з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Одеської області.
Окрім того, о 23:56 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Після цього вони зафіксували на Одещині швидкісну ціль.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у суботу, 18 жовтня, росіяни атакували Запорізьку область. Зокрема, у Пологівському районі авіабомби РФ завдали потужного удару по населеному пункту Долинка. Через ворожий обстріл були зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитсадка.
Також ми писали, що ворог у суботу атакував Сумську область. Росіяни вдарили дроном по одній із заправних станцій.
