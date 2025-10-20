Відео
В Одеській області прогриміли вибухи — що сталося

В Одеській області прогриміли вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 00:09
Оновлено: 00:27
Вибухи в Одеській області 20 жовтня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одеській області було чути прямо зараз, в ніч проти 20 жовтня. Росіяни атакують регіон дронами, також військові фіксували пуски балістики.

Про це у Telegram повідомляють глава Одеської ОВА Олег Кіпер і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одеській області в ніч проти 20 жовтня

"Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!", — написав Кіпер о 00:03.

Напередодні він писав, що ворожі дрони з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Одеської області.

Окрім того, о 23:56 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Після цього вони зафіксували на Одещині швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Одеській області прогриміли вибухи — що сталося - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що у суботу, 18 жовтня, росіяни атакували Запорізьку область. Зокрема, у Пологівському районі авіабомби РФ завдали потужного удару по населеному пункту Долинка. Через ворожий обстріл були зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитсадка.

Також ми писали, що ворог у суботу атакував Сумську область. Росіяни вдарили дроном по одній із заправних станцій.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
