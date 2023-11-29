Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня вечером, 29 ноября, в Одесской области раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Одесской области раздались взрывы", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Одесской области. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Черноморск, Одесса.

"Также еще несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.

Также мы писали, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.