В Одесской области раздались взрывы
Сегодня вечером, 29 ноября, в Одесской области раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Одесской области
"В Одесской области раздались взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Черноморск, Одесса.
"Также еще несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.
Также мы писали, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
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