В Одеській області пролунали вибухи
Сьогодні ввечері, 29 листопада, в Одеській області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Одеській області
"На Одещині пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморськ, Одеса.
"Також ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.
Також ми писали, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.
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