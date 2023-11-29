Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні ввечері, 29 листопада, в Одеській області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Одеській області

"На Одещині пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.

Дописи про вибухи в Одеській області. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморськ, Одеса.

"Також ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.

Також ми писали, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.