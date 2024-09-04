Взрыв в Одесской области вечером, 4 сентября — какая угроза

В Одесской области раздался взрыв
4 сентября 2024 19:27
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот из видео
Взрыв в Одесской области раздался вечером, 4 сентября. Сейчас там и в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
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"На Одесщине раздался взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Сейчас карта тревог выглядит так:
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