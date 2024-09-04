Взрыв в Одесской области вечером, 4 сентября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Взрыв в Одесской области раздался вечером, 4 сентября. Сейчас там и в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрыв в Одесской области

"На Одесщине раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Одесской области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так: