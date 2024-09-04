Вибух в Одеській області ввечері, 4 вересня — яка загроза

В Одеській області пролунав вибух
4 вересня 2024 19:27
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Вибух в Одеській області пролунав ввечері, 4 вересня. Наразі там та у декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
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"На Одещині пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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