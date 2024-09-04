Вибух в Одеській області ввечері, 4 вересня — яка загроза

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибух в Одеській області пролунав ввечері, 4 вересня. Наразі там та у декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибух в Одеській області

"На Одещині пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Одеській області. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: