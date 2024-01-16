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В Одесской области птицефермы начнут работать в режиме "закрытого типа" — причины

16 января 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области птицефермы начнут работать в режиме "закрытого типа" — причины
Врач проверяет кур. Фото: Ассоциация животных Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской ОВА состоялось заседание противоэпизоотической комиссии. Специалисты обсудили проблему распространения птичьего гриппа в Украине и регионе, в частности.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

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По информации ведомства, в Одесской области пока не зафиксирован ни один случай этой болезни.

"С целью обеспечения стабильной эпизоотической ситуации по гриппу птицы на территории и профилактике основных инфекционных и паразитарных болезней животных хозяйствующим субъектам всех форм собственности, деятельность которых связана с содержанием птицы, рекомендовано обеспечить соблюдение работы предприятий в режиме "закрытого типа"", — говорится в сообщении.

Какие меры будут введены

  • усиление контроля в морских портах и пунктах пропуска через государственную границу живой птицы;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения об опасности птичьего гриппа и мерах профилактики;
  • обеспечить проведение разъяснительной работы среди охотников по опасности распространения возбудителя гриппа дикой перелетной птицей.

Кроме того, в регионе будут продолжаться усиленные проверки незаконной торговли живой птицей и продуктов из нее в неустановленных местах и на стихийных рынках.

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время, нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае респираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаков.

Одесса
болезнь
Одесская область
грипп
Одесская ОГА
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