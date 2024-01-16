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В Одеській області птахоферми почнуть працювати у режимі "закритого типу" — причини

16 січня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області птахоферми почнуть працювати у режимі "закритого типу" — причини
Лікар перевіряє курей. Фото: Асоціація тваринників України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській ОВА відбулося засідання протиепізоотичної комісії. Фахівці обговорили проблему поширення пташиного грипу в Україні та регіоні зокрема. 

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА. 

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За інформацією відомства, в Одеській області наразі не зафіксовано жодного випадку цієї хвороби.

"З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації з грипу птиці на території та профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин господарчим суб’єктам усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з утриманням птиці, рекомендовано забезпечити дотримання роботи підприємств у режимі "закритого типу", — йдеться у повідомленні. 

Які заходи запровадять

  • посилення контролю в морських портах та пунктах пропуску через державний кордон живої птиці;
  • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про небезпеку пташиного грипу та заходи профілактики;
  • забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед мисливців щодо небезпеки поширення збудника грипу дикою перелітною птицею.

Крім того, у регіоні триватимуть посилені перевірки незаконної торгівлі живою птицею та продуктів з неї у невстановлених місцях та на стихійних ринках.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку респіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий. 

Одеса
хвороба
Одеська область
грип
Одеська ОДА
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