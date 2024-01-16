В Одеській області птахоферми почнуть працювати у режимі "закритого типу" — причини
В Одеській ОВА відбулося засідання протиепізоотичної комісії. Фахівці обговорили проблему поширення пташиного грипу в Україні та регіоні зокрема.
Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.
За інформацією відомства, в Одеській області наразі не зафіксовано жодного випадку цієї хвороби.
"З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації з грипу птиці на території та профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин господарчим суб’єктам усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з утриманням птиці, рекомендовано забезпечити дотримання роботи підприємств у режимі "закритого типу", — йдеться у повідомленні.
Які заходи запровадять
- посилення контролю в морських портах та пунктах пропуску через державний кордон живої птиці;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про небезпеку пташиного грипу та заходи профілактики;
- забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед мисливців щодо небезпеки поширення збудника грипу дикою перелітною птицею.
Крім того, у регіоні триватимуть посилені перевірки незаконної торгівлі живою птицею та продуктів з неї у невстановлених місцях та на стихійних ринках.
Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку респіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий.
Читайте Новини.LIVE!