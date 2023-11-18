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В Одесской области взрывы - продолжается боевая работа

18 ноября 2023 02:21
обновлено: 02:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области сейчас 18 ноября - Братчук заявил о боевой работе
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас, 18 ноября, продолжают раздаваться на фоне атаки враждебных БПЛА в Украине. Эти звуки свидетельствуют о работе украинских защитников, которая также была слышна ранее в Одессе.

О работе ПВО в Одесской области сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук .

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Взрывы в Одесской области сейчас 18 ноября

Обновлено 02:22. "Одещина. Боевая работа продолжается. Дождитесь официального отбоя" , - говорится в сообщении Братчука.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука

Также все области отразились от вражеских беспилотников, поэтому Украиной пошли отбои тревоги. Также до сих пор "краснеет" Одесская область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:26. Раздался отбой воздушной тревоги в Одесской области.

Новость дополняется...

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