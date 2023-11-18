Взрывы в Одесской области сейчас 18 ноября - Братчук заявил о боевой работе

В Одесской области взрывы - продолжается боевая работа
Взрывы в Одесской области сейчас, 18 ноября, продолжают раздаваться на фоне атаки враждебных БПЛА в Украине. Эти звуки свидетельствуют о работе украинских защитников, которая также была слышна ранее в Одессе.
О работе ПВО в Одесской области сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук .
Взрывы в Одесской области сейчас 18 ноября
Обновлено 02:22. "Одещина. Боевая работа продолжается. Дождитесь официального отбоя" , - говорится в сообщении Братчука.
Также все области отразились от вражеских беспилотников, поэтому Украиной пошли отбои тревоги. Также до сих пор "краснеет" Одесская область.
Обновлено 02:26. Раздался отбой воздушной тревоги в Одесской области.
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