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В Одеській області вибухи — триває бойова робота

18 листопада 2023 02:21
оновлено: 02:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області зараз 18 листопада — Братчук заявив про бойову роботу
Дим після вибуху в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одеській області зараз, 18 листопада, продовжують лунати на тлі атаки ворожих БпЛА на Україну. Ці звуки свідчать про роботу українських захисників, яку також було чути раніше в Одесі. 

Про роботу ППО в Одеській області повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Вибухи в Одеській області зараз 18 листопада

Оновлено 02:22. "Одещина. Бойова робота триває. Дочекайтеся офіційного відбою", — йдеться в повідомленні Братчука.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника Української добровольчої армії Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника Української добровольчої армії Сергія Братчука

Також наразі всі області відбились від ворожих безпілотників, тому Україною пішли відбої тривоги. Також досі "червоніє" Одеська область.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:26. Пролунав відбій повітряної тривоги на Одещині.

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