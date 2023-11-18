Вибухи в Одеській області зараз 18 листопада — Братчук заявив про бойову роботу

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Одеській області зараз, 18 листопада, продовжують лунати на тлі атаки ворожих БпЛА на Україну. Ці звуки свідчать про роботу українських захисників, яку також було чути раніше в Одесі.

Про роботу ППО в Одеській області повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Вибухи в Одеській області зараз 18 листопада

Оновлено 02:22. "Одещина. Бойова робота триває. Дочекайтеся офіційного відбою", — йдеться в повідомленні Братчука.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника Української добровольчої армії Сергія Братчука

Також наразі всі області відбились від ворожих безпілотників, тому Україною пішли відбої тривоги. Також досі "червоніє" Одеська область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:26. Пролунав відбій повітряної тривоги на Одещині.

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