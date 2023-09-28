В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

Вражеские беспилотники снова пытаются атаковать ряд областей Украины сегодня ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области гремят взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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Обновлено 00:29. Кипер призывает находиться в безопасности и не снимать ПВО в Одесской области.

"Измаильский район, быстро отправьтесь в безопасные места, если вы еще не там. Находитесь в укрытиях до отбоя! Работу сил ПВО не снимать!" – говорится в сообщении.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 00:41. В настоящее время Воздушные силы сообщают об угрозе БПЛА в Николаевской, Одесской и Днепропетровской области.

Источник: t.me/kpszsu

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