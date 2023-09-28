В Одеській області вибухи: атака БпЛА
Ворожі безпілотники знову намагаються атакувати низку областей України сьогодні вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області гримлять вибухи, працює ППО.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Оновлено 00:29. Кіпер закликає перебувати в безпеці та не знімати роботу ППО в Одеській області.
"Ізмаїльський район, хутко рушайте у безпечні місця, якщо ви ще не там. Знаходьтеся в укриттях до відбою! Роботу сил ППО не знімати!" — йдеться в повідомленні.
Оновлено 00:41. Зараз Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській області.
Оновлено 00:49. В Україні в низці південних та центральних областей зберігається повітряна тривога.
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