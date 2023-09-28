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В Одеській області вибухи: атака БпЛА

28 вересня 2023 00:28
оновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одеській області вибухи: атака БпЛА
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворожі безпілотники знову намагаються атакувати низку областей України сьогодні вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області гримлять вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Оновлено 00:29. Кіпер закликає перебувати в безпеці та не знімати роботу ППО в Одеській області.

"Ізмаїльський район, хутко рушайте у безпечні місця, якщо ви ще не там. Знаходьтеся в укриттях до відбою! Роботу сил ППО не знімати!" — йдеться в повідомленні.

Робота ППО в Одесі
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 00:41. Зараз Повітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській області.

 

Попередження про БпЛА від Повітяних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:49. В Україні в низці південних та центральних областей зберігається повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 27 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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