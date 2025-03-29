Корь в Одесской области — зафиксирован летальный случай младенца

Ребенок, больной корью. Фото иллюстративное: iStock

С начала 2025 года в Одесской области зафиксировано 38 случаев кори. Среди больных 24 ребенка и 14 взрослых. К сожалению, один ребенок до года умер от осложнений.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Сообщение центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Корь в Одесской области

Циклический подъем заболеваемости корью продолжается. Согласно данным медиков, больше всего больных зарегистрировано в таких районах:

Измаильский — 22 случая

Одесский — 12 случаев

Белгород-Днестровский — 2 случая

Болградский и Березовский — по 1 случаю

Что такое корь и как уберечься

Корь — очень заразное инфекционное заболевание. Девять из десяти невакцинированных людей, контактировавших с больным, также инфицируются. Специфического лечения не существует, а единственным надежным способом защиты остается вакцинация.

Напомним, в Европе и Центральной Азии выросла заболеваемость корью в два раза. Всего в мире зафиксирован 359 521 случай. Также мы писали, что ученые нашли опасные последствия вакцины от COVID-19.