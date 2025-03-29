Корь в Одесской области — зафиксирован летальный случай младенца

В Одесской области от кори умер младенец — как уберечь детей
С начала 2025 года в Одесской области зафиксировано 38 случаев кори. Среди больных 24 ребенка и 14 взрослых. К сожалению, один ребенок до года умер от осложнений.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Корь в Одесской области
Циклический подъем заболеваемости корью продолжается. Согласно данным медиков, больше всего больных зарегистрировано в таких районах:
- Измаильский — 22 случая
- Одесский — 12 случаев
- Белгород-Днестровский — 2 случая
- Болградский и Березовский — по 1 случаю
Что такое корь и как уберечься
Корь — очень заразное инфекционное заболевание. Девять из десяти невакцинированных людей, контактировавших с больным, также инфицируются. Специфического лечения не существует, а единственным надежным способом защиты остается вакцинация.
Напомним, в Европе и Центральной Азии выросла заболеваемость корью в два раза. Всего в мире зафиксирован 359 521 случай. Также мы писали, что ученые нашли опасные последствия вакцины от COVID-19.
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