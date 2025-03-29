Кір на Одещині — зафіксовано летальний випадок немовляти

В Одеській області від кору померло немовля — як вберегти дітей
З початку 2025 року на Одещині зафіксовано 38 випадків кору. Серед хворих 24 дитини та 14 дорослих. На жаль, одна дитина до року померла від ускладнень.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Кір на Одещині
Циклічний підйом захворюваності на кір триває. Згідно з даними медиків, найбільше хворих зареєстровано в таких районах:
- Ізмаїльський — 22 випадки
- Одеський — 12 випадків
- Білгород-Дністровський — 2 випадки
- Болградський і Березівський — по 1 випадку
Що таке кір та як вберегтися
Кір — дуже заразне інфекційне захворювання. Дев'ять із десяти невакцинованих людей, які контактували з хворим, також інфікуються. Специфічного лікування не існує, а єдиним надійним способом захисту залишається вакцинація.
Нагадаємо, в Європі та Центральній Азії зросла захворюваність на кір у два рази. Загалом у світі зафіксований 359 521 випадок. Також ми писали, що вчені знайшли небезпечні наслідки вакцини від COVID-19.
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