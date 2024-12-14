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В Одесской области поймали серийных воров

14 декабря 2024 15:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Измаиле разоблачили серийных воров: похищенное возвращают
Полицейская оформляет протокол на вора. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Измаиле и соседних громадах разоблачили четырех воров, которые обворовывали людей на улицах, в школах и даже в церквях. Среди пострадавших — женщины, пенсионеры и дети.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Воровали велосипеды и телефон

Измаильские полицейские разоблачили 42-летнего жителя Сафьяновской громады, похитившего велосипед у 50-летней женщины. Ущерб владелице оценили в 3 800 гривен, а злоумышленник обогатился на 1 000 гривен, продав похищенное. Полицейские нашли похищенный велосипед через два дня и вернули владелице.

Еще один случай произошел на футбольном поле. 43-летний мужчина обокрал 12-летнего мальчика, украв телефон стоимостью 4 600 гривен. Полицейские быстро разыскали гаджет и вернули его подростку. Злоумышленник, как выяснилось, раньше тоже совершал подобные преступления.

В Одесской области поймали серийных воров - фото 1
Вор идет воровать велосипед. Фото: Нацполиция

Двое 23-летних молодых людей из Шабовской и Белгород-Днестровской громад обворовывали людей, в частности ночью во время комендантского часа. Они угнали несколько велосипедов, стоимость которых превышает 11 тысяч гривен, один из двухколесных украли возле церкви, а также металлические формы для производственных станков на 17 тысяч гривен. Полицейские изъяли часть похищенного имущества, остальные еще ищут.

Какое наказание за воровство

Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении в кражах, совершенных в условиях военного положения. За эти преступления согласно ч. 4 ст. 185 УК Украины, им грозит до восьми лет лишения свободы. Материалы в отношении одного из подозреваемых уже направлены в суд, следствие в отношении других продолжается.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который заказал телефон и украл его, подменив устройство в коробке муляжем. Также в Киеве судили несовершеннолетнего, который в публичном месте пел российскую песню "Я русский".

Одесса кража Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы преступление

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