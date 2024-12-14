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В Одеській області впіймали серійних крадіїв

14 грудня 2024 15:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Ізмаїлі викрили серійних крадіїв: викрадене повертають
Поліцейська оформлює протокол на злодія. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Ізмаїлі та сусідніх громадах викрили чотирьох крадіїв, які обкрадали людей на вулицях, у школах і навіть у церквах. Серед потерпілих — жінки, пенсіонери та діти. 

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Крали велосипеди та телефон

Ізмаїльські поліцейські викрили 42-річного жителя Саф’янівської громади, який викрав велосипед у 50-річної жінки. Збитки власниці оцінили у 3800 гривень, а зловмисник збагатився на 1000 гривень, продавши викрадене. Поліцейські знайшли викрадений велосипед за два дні та повернули власниці.

Ще один випадок стався на футбольному полі. 43-річний чоловік обікрав 12-річного хлопчика, поцупивши телефон вартістю 4600 гривень. Поліцейські швидко розшукали гаджет і повернули його підлітку. Зловмисник, як з'ясувалося, раніше теж скоював подібні злочини.

В Одеській області впіймали серійних крадіїв - фото 1
Злодій йде красти велосипед. Фото: Нацполіція

Двоє 23-річних молодиків з Шабівської та Білгород-Дністровської громад обкрадали людей, зокрема вночі під час комендантської години. Вони викрали кілька велосипедів, вартість яких перевищує 11 тисяч гривень, один із двоколісних поцупили біля церкви, а також металеві форми для виробничих станків на 17 тисяч гривень. Поліцейські вилучили частину викраденого майна, решту ще шукають.

Яке покарання за крадіжку

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану. За ці злочини, відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Матеріали щодо одного з підозрюваних вже скеровано до суду, слідство щодо інших триває.

Нагадаємо, у Харківській області судили чоловіка, який замовив телефон та вкрав його, підмінивши пристрій в коробці муляжем. Також у Києві судили неповнолітнього, який у публічному місці співав російську пісню "Я русский".

Одеса крадіжка Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси злочин

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15:58 Третя світова війна через Росію — карта можливих фронтів

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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