Вечером 13 октября над Одесской областью пролетела комета ATLAS

Комета ATLAS в ночном небе. Фото: Dmitriy Uranus

В городе Черноморске в Одесской области вечером в воскресенье, 13 октября, в небе заметили комету ATLAS. По словам астрономов, это самая яркая комета за последние 13 лет.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Комета ATLAS

Комета ATLAS

Комета ATLAS

Комета ATLAS

Комета ATLAS 1/5 ​ 5

Фото: Dmitriy Uranus

В воскресенье, 13 октября, научно-популярное издание Space отметило, что над западным горизонтом после заката появится комета С/2023 A-3 (Цзыцзиньшань — ATLAS).

Ранее 9 октября это издание сообщало, что к Земле впервые за 80 тысяч лет приближается комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Это небесное тело имеет скорость 60 км/с, диаметр 209 тысяч километров и хвост протяженностью 18 миллионов километров.

Первыми еще 28 сентября эту комету заметили в утреннем небе жители южного полушария. На данный момент ATLAS переместилась в северное полушарие. При благоприятной погоде ее можно будет увидеть в период с 13 по 15 октября, а также в течение следующих двух недель.

Напомним, в этом году в небе можно будет наблюдать сразу две Луны. Причиной такого явления станет вращение небольшого астероида вокруг нашей планеты.

Также мы сообщали, что американская компания SpaceX впервые вернула на Землю большой ускоритель первой ступени ракеты. Ускоритель Super Heavy отделился от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 километров и вернулся на место запуска.