Увечері 13 жовтня над Одеською областю пролетіла комета ATLAS

Комета ATLAS у нічному небі. Фото: Dmitriy Uranus

У місті Чорноморську Одеської області ввечері в неділю, 13 жовтня, у небі помітили комету ATLAS. За словам астрономів, це найбільш яскрава комета за останні 13 років.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Комета ATLAS

Комета ATLAS

Комета ATLAS

Комета ATLAS 1 / 5

Фото: Dmitriy Uranus

У неділю, 13 жовтня, науково-популярне видання Space зазначило, що над західним горизонтом після заходу сонця з'явиться комета С/2023 A-3 (Цзицзіньшань — ATLAS).

Раніше 9 жовтня це ж видання повідомляло, що до Землі вперше за 80 тисяч років наближається комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Це небесне тіло має швидкість 60 км/с, діаметр 209 тисяч кілометрів і хвіст завдовжки 18 мільйонів кілометрів.

Першими ще 28 вересня цю комету помітили в ранковому небі жителі південної півкулі. Наразі ж ATLAS перемістилася в північну півкулю. За умови сприятливої погоди її можна буде побачити в період з 13 по 15 жовтня, а також упродовж двох наступних тижнів.

Нагадаємо, цього року в небі можна буде спостерігати одразу два Місяці. Причиною такого явища стане обертання невеликого астероїда навколо нашої планети.

Також ми повідомляли, що американська компанія SpaceX вперше повернула на Землю великий прискорювач першого ступеня ракети. Прискорювач Super Heavy відокремився від ракети-носія Starship на висоті близько 74 кілометрів і повернувся на місце запуску.