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В Одесской области задержан сын скандального бизнесмена Гринкевича

22 января 2024 10:44
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержан сын скандального бизнесмена Гринкевича
Бизнесмен Роман Гринкевич. Фото: KP.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали сына бизнесмена Гринкевича, которого ГБР объявило в розыск. Мужчина пытался уехать из страны через один из КПП.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Детали задержания

Утром 22 января мужчина был задержан при попытке выезда за пределы страны. Известно, что в Одессу подозреваемый приехал 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу.

Дело Гринкевичей

Напомним, что ГБР задержал Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Добавим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют похищение Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

Одесса
граница
скандал
ГБР
ВСУ
Львов
Одесская область
Криминал
Новости Одессы
Игорь Гринкевич

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