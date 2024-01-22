Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області затримали сина скандального бізнесмена Гринкевича arrow

В Одеській області затримали сина скандального бізнесмена Гринкевича

22 січня 2024 10:44
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області затримали сина скандального бізнесмена Гринкевича
Момент затримання бізнесмена. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали сина бізнесмена Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук. Чоловік намагався виїхати з країни через один з КПП. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. 

Читайте також:

За інформацією відомства, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Деталі затримання

Зранку 22 січня чоловіка затримали при спробі виїзду за межі країни. Відомо, що до Одеси підозрюваний приїхав 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон. 

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Одеса
кордон
скандал
ДБР
ЗСУ
Львів
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси
Ігор Гринкевич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі