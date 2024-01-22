В Одеській області затримали сина скандального бізнесмена Гринкевича

Момент затримання бізнесмена. Фото: ДБР

В Одеській області затримали сина бізнесмена Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук. Чоловік намагався виїхати з країни через один з КПП.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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За інформацією відомства, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Деталі затримання

Зранку 22 січня чоловіка затримали при спробі виїзду за межі країни. Відомо, що до Одеси підозрюваний приїхав 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.