В Одесской области появились мобильные бригады для психологической поддержки детей

В регионе зарегистрировано более 50 тысяч детей переселенцев

Мобильные бригады для психологической поддержки детей начали работать в Одесской области. Кроме того, в области запущен проект, позволяющий проводить регулярную вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На Одесчине активизирована работа по психологической реабилитации детей с использованием мобильных бригад диагностирования. Каждое общество может оставить заявку, и мобильная бригада приедет в любой населенный пункт. Также продолжается работа по созданию и обеспечению всем необходимым кластеру доноров", — рассказал Сергей Братчук.

Он также отметил, что на сегодня в Одесской области зарегистрировано 218 628 внутренне перемещенных лиц, из которых 56 652 — дети в возрасте до 18 лет.

Стоит отметить, что в апреле в Одесской области начнет работу программа психологической реабилитации военных от тихоокеанского университета Сиэтла. Она состоит из четырех этапов.

Что необходимо знать ВПЛ

Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.

В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можно овладеть новой профессией, посмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.