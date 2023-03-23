В Одесской области появились мобильные бригады для психологической поддержки детей
Мобильные бригады для психологической поддержки детей начали работать в Одесской области. Кроме того, в области запущен проект, позволяющий проводить регулярную вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
-
Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину
-
Зеленский предложил провести саммит "мирного плана" в одной из столиц ЕС
-
Австрия и страны ОБСЕ запустили московский механизм из-за нарушений прав человека в Беларуси
-
Врач из Запорожья рассказал, как спасал людей после удара рф по многоэтажке
-
В Одессе отложили слушание дела коллаборанта Стремоусова: в чем причина
-
Общаться с ChatGPT можно в Telegram: как это сделать
-
В Буче обнаружили оставшийся после оккупации гранатометный снаряд
-
Оккупанты из ствольной артиллерии атаковали приграничья Сумской и Черниговской областей
-
В Одесской области больницы получили мощные генераторы: где их установили
-
В ЕС ответили на ракетные угрозы Медведева Международному уголовному суду
"На Одесчине активизирована работа по психологической реабилитации детей с использованием мобильных бригад диагностирования. Каждое общество может оставить заявку, и мобильная бригада приедет в любой населенный пункт. Также продолжается работа по созданию и обеспечению всем необходимым кластеру доноров", — рассказал Сергей Братчук.
Он также отметил, что на сегодня в Одесской области зарегистрировано 218 628 внутренне перемещенных лиц, из которых 56 652 — дети в возрасте до 18 лет.
Стоит отметить, что в апреле в Одесской области начнет работу программа психологической реабилитации военных от тихоокеанского университета Сиэтла. Она состоит из четырех этапов.
Что необходимо знать ВПЛ
Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.
В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можно овладеть новой профессией, посмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.
Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.