В Одеській області з’явились мобільні бригади для психологічної підтримки дітей

В регіоні зареєстровано понад 50 тисяч дітей переселенців

Мобільні бригади для психологічної підтримки дітей почали працювати на Одещині. Окрім того, в області запущено проєкт, який надає можливість проводити регулярну вакцинацію та ревакцинацію від COVID-19.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На Одещині активізовано роботу щодо психологічної реабілітації дітей з використанням мобільних бригад діагностування. Кожна громада може залишити заявку, і мобільна бригада приїде до будь-якого населеного пункту. Також продовжується робота по створенню та забезпеченню всім необхідним кластеру донорів", — розповів Сергій Братчук.

Він також зазначив, що на сьогодні в Одеській області зареєстровано 218 628 внутрішньо переміщених осіб, з яких 56 652 – діти віком до 18 років.

Варто зазначити, що у квітні на Одещині почне працювати програма психологічної реабілітації військових від тихоокеанського університету Сієтла. Вона складається з чотирьох етапів.

Що необхідно знати ВПО

Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі.

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можна опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.