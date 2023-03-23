В Одеській області з’явились мобільні бригади для психологічної підтримки дітей
Мобільні бригади для психологічної підтримки дітей почали працювати на Одещині. Окрім того, в області запущено проєкт, який надає можливість проводити регулярну вакцинацію та ревакцинацію від COVID-19.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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"На Одещині активізовано роботу щодо психологічної реабілітації дітей з використанням мобільних бригад діагностування. Кожна громада може залишити заявку, і мобільна бригада приїде до будь-якого населеного пункту. Також продовжується робота по створенню та забезпеченню всім необхідним кластеру донорів", — розповів Сергій Братчук.
Він також зазначив, що на сьогодні в Одеській області зареєстровано 218 628 внутрішньо переміщених осіб, з яких 56 652 – діти віком до 18 років.
Варто зазначити, що у квітні на Одещині почне працювати програма психологічної реабілітації військових від тихоокеанського університету Сієтла. Вона складається з чотирьох етапів.
Що необхідно знати ВПО
Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі.
В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можна опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.
Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.