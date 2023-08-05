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В Одесской области появится агротехнопарк: где именно

5 августа 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появится агротехнопарк
Проект агротехнопарка. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаильской громаде Одесской области появится разноотраслевой агротехнопарк. На него планируют потратить около полумиллиарда гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из программы "Социально-экономическое и культурное развитие Одесской области на 2023 год и основные направления развития на 2024-2025 годы".

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В документе говорится, что Одесский областной совет в 2024 году намерен реализовать инвестиционный проект создания индустриального агротехнопарка "Буджак".

План строительства "Буджака"

В Измаильском районе выделили 17,3 га под строительство будущего технопарка. В марте этого года местный поселковый совет утвердил соответствующую программу, на которую из местного бюджета предусмотрено 120 тысяч гривен.

"Война и те вызовы, с которыми столкнулись сегодня грормады Украины, убеждают в необходимости развивать производственную и перерабатывающую сферу, создавать благоприятные условия для становления малого и среднего бизнеса. Работая над презентацией нашей громады для инвесторов, мы выделили несколько ключевых бизнес-проектов. Мы предлагаем создать агротехнопарк, на территории которого можно наладить хранение, переработку и оптовые продажи. Основная цель данной идеи — развитие цепи добавленной стоимости с фокусом на более глубокую переработку продукции для национального и зарубежного рынка", — рассказала депутат Суворовского поселкового совета Ирина Пукалова.

Основные направления деятельности парка

  • переработка и консервирование фруктов и овощей,
  • масло из нишевых культур, майонеза, крафтовых сыров и брынзы, консервов из гусиного мяса и паштетов,
  • изготовление изделий из растительных материалов (камыш, виноградная лоза),
  • производство кожи, изделий из овечьей кожи и шерсти, пуховых одеял, подушек и теплой одежды с наполнителем из гусиного пуха, пеллет из лесного и сельского хозяйства и биокормов для животных.

Напомним, Одесса продолжает готовиться к Expo-2030. Если всемирная выставка будет проходить в Одессе, мир сможет почувствовать не только силу, свободу и культуру одной страны и одного города — мир почувствуете потенциал всего человечества.

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