В Одеській області з'явиться агротехнопарк

Проєкт агротехнопарку. Фото: Одеська ОВА

В Ізмаїльській громаді, що на Одещині, з'явиться різногалузевий агротехнопарк. На нього планують витратити майже пів мільярда гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з програми "Соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2023 рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 роки".

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У документі зазначено, що Одеська обласна рада у 2024 році має намір реалізувати інвестиційний проєкт створення індустріального агротехнопарку "Буджак".

План будівництва "Буджаку"

На Ізмаїльщині виділили 17,3 га під будівництва майбутнього технопарку. У березні цього року місцева селищна рада затвердила відповідну програму, на яку з місцевого бюджету передбачено 120 тисяч гривень.

"Війна і ті виклики, з якими стикнулися сьогодні громади України, переконують у необхідності розвивати виробничу і переробну сферу, створювати сприятливі умови для становлення малого та середнього бізнесу. Працюючи над презентацією нашої громади для інвесторів, ми виділили декілька ключових бізнес-проєктів. Ми пропонуємо створити агротехнопарк, на території якого можна налагодити зберігання, переробку та оптові продажі. Основна мета даної ідеї — розбудова ланцюга доданої вартості з фокусом на більш глибоку переробку продукції для національного та закордонного ринку", — розповіла депутатка Суворовської селищної ради Ірина Пукалова.

Основні напрямки діяльності парку

перероблення та консервування фруктів і овочів,

виробництво олії з нішевих культур, майонезу, крафтових сирів та бринзи, консервів з гусячого м’яса та паштетів,

виготовлення виробів з рослинних матеріалів (очерет, виноградна лоза),

виробництво шкіри, виробів з овечої шкіри та шерсті, пухових ковдр, подушок та теплого одягу з наповнювачем з гусячого пуху, пелетів з відходів лісового і сільського господарства та біокормів для тварин.

Нагадаємо, Одеса продовжує готуватися до Expo-2030. Якщо всесвітня виставка проходитиме в Одесі, то світ зможе відчути не тільки силу, свободу і культуру однієї країни й одного міста — світ відчуєте потенціал усього людства.