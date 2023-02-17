В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию
Главный прокурор Одесской области ушел на пенсию. Уволился он по собственному желанию.
Об этом Новини.LIVE узнали в пресс-службе прокуратуры.
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"В связи с выслугой лет. Он проработал 25 лет и по собственному желанию Сергей Костенко ушел на пенсию", — отметили в комментарии.
Что известно о Сергее Костенко
Родился в 1977 году в городе Арциз Одесской области.
В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию.
В 2003 году завершил обучение в Одесском государственном экономическом университете.
В 2020 году завершил обучение в аспирантуре Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философии в области права.
Работу в органах прокуратуры начал в 1999 году в должности помощника прокурора-стажера прокуратуры Суворовского района г. Одессы.
За время работы в органах прокуратуры работал помощником прокурора Арцизского района Одесской области, прокурором Килийского района Одесской области, заместителем прокурора Одессы, заместителем прокурора Приморского района Одессы, прокурором Киевского района Одессы, начальником отдела и управления прокуратуры Одесской области, заместителем прокурора Одесской области, а также заместителем начальника управления Офиса Генерального прокурора.
С 05 февраля 2021 — руководитель Одесской областной прокуратуры.
Напомним, в конце прошлого года НАБУ все же наведывалось с обысками к главному прокурору Одесской области. По информации некоторых СМИ, процессуальные действия проходили в рамках так называемого "одесского дела".