В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию

В должности руководителя прокуратуры он был два года

Главный прокурор Одесской области ушел на пенсию. Уволился он по собственному желанию.

Об этом Новини.LIVE узнали в пресс-службе прокуратуры.

"В связи с выслугой лет. Он проработал 25 лет и по собственному желанию Сергей Костенко ушел на пенсию", — отметили в комментарии.

Что известно о Сергее Костенко

Родился в 1977 году в городе Арциз Одесской области.

В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию.

В 2003 году завершил обучение в Одесском государственном экономическом университете.

В 2020 году завершил обучение в аспирантуре Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философии в области права.

Работу в органах прокуратуры начал в 1999 году в должности помощника прокурора-стажера прокуратуры Суворовского района г. Одессы.

За время работы в органах прокуратуры работал помощником прокурора Арцизского района Одесской области, прокурором Килийского района Одесской области, заместителем прокурора Одессы, заместителем прокурора Приморского района Одессы, прокурором Киевского района Одессы, начальником отдела и управления прокуратуры Одесской области, заместителем прокурора Одесской области, а также заместителем начальника управления Офиса Генерального прокурора.

С 05 февраля 2021 — руководитель Одесской областной прокуратуры.

Напомним, в конце прошлого года НАБУ все же наведывалось с обысками к главному прокурору Одесской области. По информации некоторых СМИ, процессуальные действия проходили в рамках так называемого "одесского дела".