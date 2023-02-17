В Одеській прокуратурі буде новий керівник: Сергій Костенко пішов на пенсію
Головний прокурор Одеської області пішов на пенсію. Звільнився він за власним бажанням.
Про це Новини.LIVE дізнались в пресслужбі прокуратури.
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"У зв’язку із вислугою років. Він пропрацював 25 років та за власним бажанням Сергій Костенко пішов на пенсію", — зазначили в коментарі.
Що відомо про Сергія Костенко
Народився в 1977 році в місті Арцизі Одеської області.
У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію.
В 2003 році завершив навчання в Одеському державному економічному університеті.
В 2020 році завершив навчання в аспірантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософії в галузі права.
Роботу в органах прокуратури розпочав у 1999 році на посаді помічника прокурора-стажиста прокуратури Суворовського району м. Одеси.
За час роботи в органах прокуратури працював помічником прокурора Арцизького району Одеської області, прокурором Кілійського району Одеської області, заступником прокурора м. Одеси, заступником прокурора Приморського району м. Одеси, прокурором Київського району м. Одеси, начальником відділу та управління прокуратури Одеської області, заступником прокурора Одеської області, а також заступником начальника управління Офісу Генерального прокурора.
З 05 лютого 2021 року – керівник Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, в кінці минулого року НАБУ все ж таки навідувалося з обшуками до головного прокурора Одеської області. За інформацією деяких ЗМІ, процесуальні дії проходили у рамках так званої "одеської справи".