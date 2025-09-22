Благотворительный кофе в Одессе для фронтовых медиков

Деньги, которые дети собирали для военных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе стартует ежегодная акция #Кава_з_освітою, которая приурочена ко Дню педагогов. В этом году сбор средств имеет особую цель — помочь боевым медикам, которые спасают жизни на передовой. Благотворительные кофейные ярмарки пройдут в школах, детских садах и внешкольных учреждениях города.

Об этом сообщила директор образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Акция для помощи

Елена Буйневич рассказала, что в Одессе пройдет акция #Кава_з_освітою, чтобы собрать средства на помощь боевым медикам и волонтерам. Каждая гривна пойдет на критически важные медицинские средства и оборудование для волонтеров. Она подчеркнула, что участие в акции добровольное. И призвала родителей, педагогов и детей участвовать в сборе средств через собственные усилия, с душой и ответственностью.

Собранные деньги будут потрачены на закупку турникетов, окклюзивных повязок, фиксаторов конечностей, зарядных станций и другого оборудования для волонтеров. По словам главы департамента образования, такая инициатива не только помогает армии, но и воспитывает у детей единство и благодарность.

В прошлый раз, в 2022 году, акция позволила собрать около миллиона гривен на медицинские фиксаторы, которые спасли конечности многим защитникам. В этом году организаторы планируют превзойти этот результат и привлечь еще больше участников к благотворительности.

