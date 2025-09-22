Відео
Головна Одеса В одеських школах пройдуть ярмарки — на що збирають гроші

В одеських школах пройдуть ярмарки — на що збирають гроші

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 13:26
Благодійна кава в Одесі для фронтових медиків
Гроші, які діти збирали для військових. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стартує щорічна акція #Кава_з_освітою, яка приурочена до Дня освітян. Цьогоріч збір коштів має особливу мету — допомогти бойовим медикам, які рятують життя на передовій. Благодійні кавові ярмарки пройдуть у школах, дитячих садках та позашкільних закладах міста.

Про це повідомила директорка освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте також:

Акція для допомоги

Олена Буйневич розповіла, що в Одесі пройде акція #Кава_з_освітою, щоб зібрати кошти на допомогу бойовим медикам та волонтерам. Кожна гривня піде на критично важливі медичні засоби та обладнання для волонтерів. Вона наголосила, що участь у акції добровільна. Та закликала батьків, педагогів і дітей долучатися до збору коштів через власні зусилля, з душею та відповідальністю.

Зібрані гроші будуть витрачені на закупівлю турнікетів, оклюзивних пов’язок, фіксаторів кінцівок, зарядних станцій та іншого обладнання для волонтерів. За словами голови департаменту освіти, така ініціатива не лише допомагає армії, а й виховує у дітей єдність та вдячність.

Минулого разу, у 2022 році, акція дозволила зібрати близько мільйона гривень на медичні фіксатори, які врятували кінцівки багатьом захисникам. Цьогоріч організатори планують перевершити цей результат та залучити ще більше учасників до благодійності.

Нагадаємо, ми писали, що Україна готує допомогу для громадян, які повертаються з Польщі. Також ми повідомляли, що в Україні працює нова грошова допомога на дрова.

Одеса Одеська область ярмарки Новини Одеси волонтери допомога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
