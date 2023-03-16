В одесских ЦПАУ перенесли записи из-за воздушной тревоги

Записаться на прием можно до 14:00 каждый день

В связи с продолжительной воздушной тревогой, 16 марта, все записи в одесских ЦПАУ будут перенесены на другое время с учетом всех процедур безопасности. Горожанам сообщат о новой дате и времени приема по телефону.

Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского городского совета.

"Сообщаем Вам, что все записи, которые были сделаны на сегодня, 16 марта, и совпали с длительной воздушной тревогой, будут обязательно перенесены на ближайшее время, о чем Вас сообщат лично в телефонном режиме. Для Вашей безопасности рекомендуем пройти в укрытие и не находиться возле административного здания", — говорится в сообщении

Какие услуги можно получить в ЦПАУ

одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;

получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;

выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Как записаться на прием

Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";

выберите тип субъекта обращения;

выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;

укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;

введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;

выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);

введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".

Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦПАУ и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.

Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.