В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу
У зв'язку з тривалою повітряною тривогою, 16 березня, всі записи в одеських ЦНАПах будуть перенесені на інший час з урахуванням усіх безпекових процедур. Містянам повідомлять про нову дату та час прийому телефоном.
Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
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"Повідомляємо Вам, що всі записи, які були зроблені на сьогодні, 16 березня, та співпали з довготривалою повітряною тривогою, будуть обов'язково перенесені на найближчий час, про що Вас повідомлять особисто у телефонному режимі. Задля Вашої безпеки, рекомендуємо пройти в укриття та не знаходитися біля адміністративної будівлі", — йдеться в повідомленні
Які послуги можна отримати у ЦНАПі
- одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
- отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Як записатися на прийом
- Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
- оберіть тип суб’єкта звернення;
- оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
- вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
- введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
- оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
- введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".
Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.
Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.