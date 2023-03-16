В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

Записатися на прийом можна до 14:00 кожного дня

У зв'язку з тривалою повітряною тривогою, 16 березня, всі записи в одеських ЦНАПах будуть перенесені на інший час з урахуванням усіх безпекових процедур. Містянам повідомлять про нову дату та час прийому телефоном.

Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

"Повідомляємо Вам, що всі записи, які були зроблені на сьогодні, 16 березня, та співпали з довготривалою повітряною тривогою, будуть обов'язково перенесені на найближчий час, про що Вас повідомлять особисто у телефонному режимі. Задля Вашої безпеки, рекомендуємо пройти в укриття та не знаходитися біля адміністративної будівлі", — йдеться в повідомленні

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;

отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;

видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Як записатися на прийом

Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";

оберіть тип суб’єкта звернення;

оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;

вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;

введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;

оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);

введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.