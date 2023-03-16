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В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

16 березня 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Записатися на прийом можна до 14:00 кожного дня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з тривалою повітряною тривогою, 16 березня, всі записи в одеських ЦНАПах будуть перенесені на інший час з урахуванням усіх безпекових процедур. Містянам повідомлять про нову дату та час прийому телефоном.

Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

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"Повідомляємо Вам, що всі записи, які були зроблені на сьогодні, 16 березня, та співпали з довготривалою повітряною тривогою, будуть обов'язково перенесені на найближчий час, про що Вас повідомлять особисто у телефонному режимі. Задля Вашої безпеки, рекомендуємо пройти в укриття та не знаходитися біля адміністративної будівлі", — йдеться в повідомленні

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

  • одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
  • отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
  • видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Як записатися на прийом

  • Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
  • оберіть тип суб’єкта звернення;
  • оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
  • вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
  • введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
  • оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
  • введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Також зазначимо, що  в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг. 

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.

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