Просроченная рыба на полках одесского супермаркета

Мужчина в супермаркете выбирает продукты. Фото иллюстративное: УНИАН

Одессит нашел засоленную рыбу, срок годности которой вышел более месяца назад. Чтобы это скрыть, сотрудники "Сильпо" наклеили новый ценник поверх старого.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Старая наклейка на рыбе. Фото: Черный Список 1 / 2

К тому же на новом ценнике стоимость товара оказалась даже выше, чем на старом, несмотря на то, что срок годности уже давно истек.

Сильпо на ул. Героев Обороны Одессы 98-Б. У вас как, чем больше просрочка — тем дороже? Первый ценник — рыба достойная до 1.12.24, сверху ценник — рыба достойная до 6.1.25", — жалуется одессит.

Напомним, недавно мы писали о поставках некачественной тушенки для ВСУ, а также о том, в каких супермаркетах города лучше покупать мандарины.