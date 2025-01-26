Просроченная рыба на полках одесского супермаркета

В одесском магазине продают просроченную рыбу по завышенной цене
Одессит нашел засоленную рыбу, срок годности которой вышел более месяца назад. Чтобы это скрыть, сотрудники "Сильпо" наклеили новый ценник поверх старого.
Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.
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В супермаркете переклеили на рыбе наклейку со сроком годности. Фото: Черный Список
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Старая наклейка на рыбе. Фото: Черный Список
К тому же на новом ценнике стоимость товара оказалась даже выше, чем на старом, несмотря на то, что срок годности уже давно истек.
Сильпо на ул. Героев Обороны Одессы 98-Б. У вас как, чем больше просрочка — тем дороже? Первый ценник — рыба достойная до 1.12.24, сверху ценник — рыба достойная до 6.1.25", — жалуется одессит.
Напомним, недавно мы писали о поставках некачественной тушенки для ВСУ, а также о том, в каких супермаркетах города лучше покупать мандарины.
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