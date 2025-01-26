Прострочена риба на полицях одеського супермаркету

В одеському магазині продають прострочену рибу за завищеною ціною
Одесит знайшов засолену рибу, термін придатності якої вийшов понад місяць тому. Щоб це приховати, співробітники "Сільпо" наклеїли новий цінник поверх старого.
Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.
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В супермаркеті переклеїли на рибі наліпку зі строгом годності. Фото: Чорний Список
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Стара наліпка на рибі. Фото: Чорний Список
До того ж на новому ціннику вартість товару виявилася навіть вищою, ніж на старому, попри те, що термін придатності вже давно минув.
"Сільпо на вул. Героїв Оборони Одеси 98-Б. У вас як, чим більше прострочення – тим дорожче? Перший цінник - риба гідна до 1.12.24, зверху цінник — риба гідна до 6.1.25", — скаржиться одесит.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про постачання неякісної тушонки для ЗСУ, а також про те, в яких супермаркетах міста краще купувати мандарини.
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