Прострочена риба на полицях одеського супермаркету

Чоловік в супермаркеті обирає продукти. Фото ілюстративне: УНІАН

Одесит знайшов засолену рибу, термін придатності якої вийшов понад місяць тому. Щоб це приховати, співробітники "Сільпо" наклеїли новий цінник поверх старого.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

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Стара наліпка на рибі. Фото: Чорний Список 1 / 2

До того ж на новому ціннику вартість товару виявилася навіть вищою, ніж на старому, попри те, що термін придатності вже давно минув.

"Сільпо на вул. Героїв Оборони Одеси 98-Б. У вас як, чим більше прострочення – тим дорожче? Перший цінник - риба гідна до 1.12.24, зверху цінник — риба гідна до 6.1.25", — скаржиться одесит.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про постачання неякісної тушонки для ЗСУ, а також про те, в яких супермаркетах міста краще купувати мандарини.