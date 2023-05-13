В Одесском парке отпразднуют День матери: где и когда

Семья отдыхает в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В парке у моря состоится весенний праздник "С Песней к Победе". Эта благотворительная акция посвящена Международному Дню Матери.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Мероприятие состоится 14 мая с 11:00 до 19:00 и оно абсолютно бесплатно для всех желающих. Ждут всех в парке Шевченко, центральной аллее у стадиона "Черноморец".

В течение праздничного дня людей ожидает много интересных мероприятий, включая концертную программу с музыкой в течение всего дня. Дети всех возрастов смогут принять участие в кулинарном мастер-классе с дегустацией вкусностей.

Также будут доступны йога-занятия для всей семьи, творческие мастер-классы по созданию мандал и арттерапия, а также занятия по корригирующей нейрографике.

В программе также предусмотрен интересный квест, в ходе которого все участники получат призы. Кроме того, будет проведена сказка-терапия, а также многие другие приятные сюрпризы.

Приближается День матери, а значит, нужно уже думать над тем, чтобы поздравить свою маму с этим важным праздником и сказать ей важные слова благодарности. Идеи для подарка в День матери от редакции Новини.LIVE.