В Одеському парку відсвяткують День матері: де та коли
В парку біля моря відбудеться весняне свято "З Піснею до Перемоги". Ця благодійна акція присвячена Міжнародному Дню матері.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Захід відбудеться 14 травня з 11:00 до 19:00, і він абсолютно безплатний для всіх охочих. Чекають всіх у парку Шевченко, центральній алеї, біля стадіону "Чорноморець".
Протягом святкового дня на людей очікує багато цікавих заходів, включаючи концертну програму з музикою протягом всього дня. Діти різного віку зможуть взяти участь у кулінарному майстер-класі з дегустацією смаколиків.
Також будуть доступні йога-заняття для всієї сім'ї, творчі майстер-класи зі створення мандал і арттерапія, а також заняття з коригуючої нейрографики.
У програмі також передбачений цікавий квест, під час проходження якого всі учасники отримають призи. Крім того, буде проведена казка-терапія, а також багато інших приємних сюрпризів.
Наближається День матері, а це означає, що потрібно вже думати над тим, щоб привітати свою маму з цим важливим святом та сказати їй важливі слова вдячності. Ідеї для подарунка на День матері від редакції Новини.LIVE.