В ТЦК прокомментировали задержание с переломом ключицы в Одессе

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Киев 24

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что парень, которого доставили в терцентр со сломанной ключицей, зацепился за автомобиль на дороге. Военные уверяют, что не совершали по отношению к нему никаких насильственных действий.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Позиция ТЦК

Работники ТЦК утверждают, что они подошли к парню, чтобы проверить его документы, однако он испугался и начал убегать. В результате, он зацепился за автомобиль на проезжей части дороги и упал, после чего поднялся и продолжил бег. Когда его личность была установлена, мужчина добровольно пришел в терцентр комплектования и на здоровье не жаловался. В тот же день его направили на военно-врачебную комиссию, которая приняла решение о необходимости дополнительных исследований из-за травмирования плечевого сустава.

"После консультаций с врачами и их решением об оказании медицинской помощи, гражданин решил по своему усмотрению самовольно покинуть помещение больницы. Его документы и личные вещи остались у сопровождающего представителя ТЦК и СП, которому они были переданы во время регистрации и прохождения медицинского обследования", — говорится в сообщении ТЦК.

Позиция ТЦК. Фото: скриншот

Суть конфликта

По словам Алексея Гончаренко, работники ТЦК сломали мужчине ключицу, когда "паковали" его внутрь микроавтобуса для доставки в терцентр. Хирург, который был членом ВВК, сказал, что не может признать пострадавшего годным из-за травмы. Однако вместо того, чтобы оказать парню медицинскую помощь, у него отобрали паспорт и повезли его в Черноморск на другую медкомиссию.

Напомним, недавно мы писали о военном ТЦК, который избил учителя. А также об избиении работника терцентра комплектования на Прикарпатье.