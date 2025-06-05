У ТЦК прокоментували затримання із переломом ключиці в Одесі

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Київ 24

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що хлопець, якого доставили в терцентр зі зламаною ключицею, зачепився за автомобіль на дорозі. Військові запевняють, що не вчиняли по відношенню до нього жодних насильницьких дій.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Позиція ТЦК

Працівники ТЦК стверджують, що вони підійшли до хлопця аби перевірити його документи, однак він злякався та почав тікати. В результаті, перебігаючи дорогу, він зачепився за автомобіль та впав, після чого піднявся та продовжив бігти. Коли його особу було встановлено, чоловік добровільно прийшов до терцентру комплектування та на здоров'є не скаржився. У той самий день його направили на військово-лікарську комісію, яка ухвалила рішення про необхідність додаткових досліджень через травмування плечового суглоба.

"Після консультацій із лікарями та їхнім рішенням про надання медичної допомоги, громадянин вирішив на свій розсуд самовільно залишити приміщення лікарні. Його документи та особисті речі залишились у супроводжуючого представника ТЦК та СП, якому було передано їх під час реєстрації та проходження медичного обстеження", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Позиція ТЦК. Фото: скриншот

Суть конфлікта

За словами Олексія Гончаренка, працівники ТЦК зламали чоловіку ключицю, коли "пакували" його всередину мікроавтобуса для доставки до терцентру. Хірург, який був членом ВЛК, сказав, що не може визнати постраждалого придатним через травму. Однак замість того, щоб надати хлопцю медичну допомогу, в нього відібрали паспорт і повезли його у Чорноморськ на іншу медкомісію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового ТЦК, який побив вчителя. А також про побиття працівника терцентру комплектування на Прикарпатті.